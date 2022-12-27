Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır HDP il binasının önünde kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır HDP il binasının önünde kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 212 gündür devam ediyor.

Oğlu Abdurrahman’ın 16 yaşındayken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren anne Zeliha Yaşar, evladını alana kadar HDP il binasının önünden bir yere ayrılmayacağını söyledi.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Yaşar, “Oğlum 8 yıldır kayıp. Evladım HDP aracılığıyla PKK’ya gönderilmiş. Lise öğrencisiyken oğlum kandırılarak kaçırıldı. Çocuğum 16 yaşında götürüldü. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Oğluma çağrım, eğer beni duyup görüyorsan dön, teslim ol. Kaç gel, kendi devletine ve polisine teslim ol. Orası senin yerin değildir. Sizin için her gün burada evlat nöbeti tutuyoruz. Elindeki o silahı bırakıp gel annenin ve babanın yanına. Kardeşlerin hepsi seni çok özledi. Her gün sizin için ağlıyoruz. Artık gelin bu hasret bitsin” dedi.