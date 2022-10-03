Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesi’nde yapılmak istenen okulla ilgili Meclis kararına iptal davası açan HDP’li üyelere sert sözlerle tepki gösterdi. Gültak, “Özgürlük Mahallesi’ne bir ortaokul yapılması için Bakanlığa arsa tahsisi yapacağız. Fakat siz kalkıp buna dava açıyorsunuz. Sizler eğitime de mi karşısınız? Özgürlük Mahallesi’nin çocuklarına yazık” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesi’nde yapılmak istenen okulla ilgili Meclis kararına iptal davası açan HDP’li üyelere sert sözlerle tepki gösterdi. Gültak, “Özgürlük Mahallesi’ne bir ortaokul yapılması için Bakanlığa arsa tahsisi yapacağız. Fakat siz kalkıp buna dava açıyorsunuz. Sizler eğitime de mi karşısınız? Özgürlük Mahallesi’nin çocuklarına yazık” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ilk toplantısının temenni ve öneriler bölümünde çeşitli gündem ve konular tartışıldı. HDP’li Meclis üyelerinin, Belediye Meclisi’nin 29 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen toplantısındaki borçlanma ve tahsis kararları ile ilgili mahkemeye sunduğu ‘iptal davası’ dilekçelerini göstererek Meclis’e hitap eden Başkan Mustafa Gültak, "Borçlanma talebimize ve Yılmaz Güney Gençlik Merkezi’nin tahsisine karşı iptal davası açtınız; bunu anlarım. Eski TEDAŞ binasının tahsisi ile ilgili de dava açtınız, onu da anlarım. Yahu bir okul yapılacak ya, bir araziye ortaokul yapılacak. Sizler eğitime de mi karşısınız? Tüm diğer ret kararları hakkınız ama Özgürlük Mahallesi’ne bir ortaokul için arsa tahsisi yapacağız. Fakat siz kalkıp buna da karşı dava açıyorsunuz" diye konuştu.

“Çocukların eğitimini engellediniz"

Meclis kararlarının her bir maddesine ayrı ayrı dava açmak gerektiğine de dikkat çeken Gültak, "İstediğiniz kadar dava açtınız, peki eğitime neden açıyorsunuz? Yani Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ettiğimiz yer, Özgürlük Mahallesi’ne bir ortaokul yapılacak. Siz buna da dava açıyorsunuz. Maddelere tek tek dava açmak zorundasınız ama buna açmayabilirdiniz. Özellikle eğitimci geçinenler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyeti kuran partinin Meclis üyelerine üzülüyorum. Eğer usulden hata olsa da burada bir okul yapılacak. Kimseye arazi vermiyor veya satmıyoruz. Devletin malını yine devlete veriyoruz. Özgürlük Mahallesi’nin çocukları eğitim alsın diye ortaokul yapıyoruz ama buna da dava açıyorsunuz. Sizler, Özgürlük Mahallesi’nin çocuklarının eğitimini engellediniz” ifadelerini kullandı.