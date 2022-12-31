Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi bin 216’ncı gününde de devam ederken aileler yeni yıla evlat hasretiyle giriyor.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi bin 216’ncı gününde de devam ederken aileler yeni yıla evlat hasretiyle giriyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi bin 216’ncı gününde de devam ediyor. Yeni yılda aileler evlat hasretiyle girerken çocuklarına ‘teslim ol’ çağrısı yaptı.

Hakkari’den 2 oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığının önüne gelen anne Kudret Aslan, Ömür ve Servet isimli oğullarına seslenerek teslim olmalarını söyledi. Aslan, “Oğlum Onur’u 10 yaşında Servet’i ise 20 yaşında götürdüler. HDP götürüp PKK’ya teslim ederek sattı. Oğlum anneni duyuyor ve görürsen devlete teslim ol. Seni bekliyorum, çok özledim. Yeriniz anne ve baba yanıdır sizi kandırıyorlar ceza yok teslim ol” dedi.

9 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı fırında terör örgütü PKK yanlıları tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Şahin Şahin’in annesi Fatma Çetin ise, oğlu için eylemde olduğunu ve teslim olmasını istediğini kaydetti.