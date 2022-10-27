Hüseyin Uzun’un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi.

Mahkeme heyeti Cumhuriyet Savcısının tutuklanma talebini haklı bularak, HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun’un tutuklanmasına karar verdi. Şahıs jandarma tarafından cezaevine sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, adli makamlar tarafından tutuklandı.

6 adreste yapılan aramada 18 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

6 adreste yapılan aramada 18 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

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