Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge BAP (Bilimsel Araştırmalar Merkezi) Aydın’ın milli meyvesi incir ve zeytin yaprağı özlerinin bileşenleri ile yaptığı çalışmalara bölgenin endemik bitkilerini de ekleyerek 15 yılda 17 patent alarak 100 proje geliştirdi. Zeytin ve İncir aşkı beraberinde 17 patent ve 100 proje getirdi. Karya Farma HBX Ar-Ge Cumhuriyet’in 100. Yılını 100 buluş ile kutladığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin bu ülkenin milli ve manevi değerleri ile ilelebet yaşaması için daha çok çalışması gerektiğini belirten kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, Karya Farma olarak Cumhuriyet’i 100 buluşla kutladıklarını söyledi.

Bugün dünyanın en önemli sorunlarının başında hava sudan sonra gıda ihtiyacı ve güvenli gıda geldiğini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, “Yapılan araştırmalara göre; dünyada yaşayan birçok insanın yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle kaybedilmektedir. Hatta bazı kaynaklar bu oranın yüzde 1,9 ila 16,5’i arasında olduğunu açıklamakta. Ayrıca yetersiz beslenen, sağlıklı su ve gıdaya erişemeyen altı kıtadaki çocukların büyük bir kısmı da vücut dirençleri olmadığından dolayı patojenlere yenik düşmektedir. Yaklaşık 15 yıllık deneyim ve 17 patentimizle gelişen birikimimizle bu defa ekonomik geliri düşük sağlıklı beslenemeyen insanlar için çalıştık. HBX-2371RED(AX7/24ACİL) adlı ürünümüzde bu defa incir ve zeytin yaprağı bileşenleri üzerinde çalıştık. İncir yaprağı, kemik sağlığında önemli rol oynayan kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde kemik oluşumunu destekleyerek kişiyi osteoporoz gibi çeşitli kemik rahatsızlıklarından kurtarır. Antioksidan ve antikollajenaz etkiler taşıdığı için incir yaprağı kanı temizleyerek bedenin zararlı maddelerden arınmasını sağlar. Zeytin yaprağının bileşiminde bulunan fenolik bileşiklerden oleuropein, hidroksitirozol, verbaskozid önemli derecede antioksidan ve antimikrobiyal etki göstermektedir. Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuvar, antiaterojenik, antikarsinojenik, antiviral, hipoglisemik ve nöroprotektif etkiler dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu belirtilmiştir. Karya Farma HBX AR-GE ekibi olarak Kur’an-ı Kerim’de adına sure inen incir ve aynı surede adından zikredilen zeytinin yaprağının bileşenleri ile hazırladığımız yeni ürün ile kıtlık anında oluşacak salgın hastalıklara çare olmak istiyoruz” dedi.