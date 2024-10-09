Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde kent estetiğini korumak ve doğal yaşama zarar verilmesinin önüne geçmek hedefiyle hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde; 257 aracın kontrol edilirken, 81 araca kontrollere uymadığı için cezai işlem uygulandı.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı hafriyat ve molozların kurallara uygun şekilde taşınması ve belirlenen noktalar dışında şehrin siluetine zarar verecek ve doğal yaşamı olumsuz etkileyecek bölgelere dökülmesine karşı denetlemelere devam ediyor.

Yapılan denetimlerde kamyon ve işletmelerin evrakları kontrol edilerek trafikte tehlike oluşturacak yükleme yapma, taşıdıkları malzeme ile yollara zarar verme, kaçak hafriyat dökümü gibi konularda incelemelerde bulunuldu.

Ekipler, 15 ilçede Belediye Emir ve Yasaklar Tembihnamesine istinaden hafriyat taşımacılığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara aykırı bir şekilde hafriyat taşıması yapan işletme ve şoförlere uyarılarda bulunarak ceza yazdı.

Yetkililer yapılan denetimler kapsamında il genelinde 257 aracın kontrol edildiğini ve 81 adet aracın taşıdığı yükü kapatmayarak çevreye moloz, toz ve mıcır döktüğü için cezai işlem uygulandığını açıkladı.