Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) 2024 Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Arsuz Nazım Hikmet Kültür Salonu’nda Meclis Başkanvekili Filiz Özçörekçi başkanlığında toplandı.

Başkanvekili Özçörekçi toplantı başında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade ederken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıya geçildi. HBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının, ekonomik ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası iş birliğiyle sektöre olumlu katkı sağlamak amacıyla kurulan Agricities Ağı’na (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) Hatay’ın dahil olması adına Meclis’e sunduğu teklif görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. Büyükşehir Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı mutfak mirasını teşvik etmek, gıda kültürlerini tanıtıp geliştirmek ve uluslararası işbirliği oluşturmak amacıyla 2007 yılında Lyon’da kurulan, dünya çapında 26 şehrin üye olduğu Delice Ağı’na (Gastronomi Şehirleri Birliği) Hatay’ın da üye olması adına Meclis’e sunduğu teklif görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi’nin 20 Kasım Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi A Blok’ta bulunan Meclis Salonu’nda yapılması kararlaştırıldı.