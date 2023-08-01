Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesinde ‘Kadın Mola Evi’ ve semt pazarı inşa ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde vatandaşların ihtiyacına karşılayacak merkezler yapıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek mola evinde özellikle kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen ve dönmek için servis saatlerini bekleyen kadınların dinlenmesi üzerine tasarlandı. Zemin artı bir kattan oluşan ve 170 metrekare alana sahip mola evinde dinlenme, emzirme odası ve lavabolar bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kadın Mola Evi projesiyle birlikte ilçe merkezinde vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapabileceği pazar alanı oluşturdu.

Haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verilecek semt pazarı 370 metrekare alana sahip, içerisinde idari bina ve lavabolar yer alıyor.