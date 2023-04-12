Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 7 girişimci kadın bir araya gelerek kadın kooperatifi kurdu.

Hazro Kaymakamı Salih Sak’ın girişimleriyle ilçede 7 kişilik kadın grubu bir araya gelerek kadın kooperatifi kurdu. Yemek sektöründe faaliyet gösteren kooperatif, bir yandan siparişlerle uğraşırken diğer yandan ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının sıcak yemek dağıtım projesine destek çıkıyor. Bu çerçevede maddi durumu iyi olmayan, yetim ve şehit ailelerine dağıtılan yemekler, kadın kooperatifleri aracılığıyla yapılmaya başlandı.

Günlük 120 porsiyonluk yemek çıkaran girişimci kadınlar, sabah ve öğlen olmak üzere iki öğün yemek yapıyor. Kooperatif Başkanı Gurbet İncel, “Kooperatifimizin yeni olmasına rağmen siparişlere yetişemiyoruz. Maddi ve manevi yönden büyüklerimizden bizleri desteklemelerini rica ediyoruz. Bu kooperatifin bölgedeki bayanlara da bir örnek olması temennisinde bulunuyoruz” dedi.