Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir anda başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışından dolayı yerler beyaza büründü.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağışın yerini doluya bırakması nedeniyle sokaklar beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde sağanak etkisini gösterirken, ilçe merkezinde ise önce yağmur ardından dolu yağışı etkisini gösterdi. Doluya dışarıda yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından güneş kendisini gösterdi.