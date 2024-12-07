Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın Hakk’a vuslatının 751’inci yılı vesilesiyle Konya olarak çok yoğun günler yaşadıklarını ifade ederek 17 Aralık’a kadar birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu bir hafta geçeceğini dile getirdi.

“Dünya üzerindeki barış ve kardeşlik ikliminin, Hazreti Mevlana’nın anlayışı ışığında yeniden tesis edilmesini ümit ediyorum”

Konya olarak her yıl Mevlana’nın “gel” çağrısına vefa gösterip gelen on binlerce sevenini ağırladıklarını hatırlatan Başkan Altay, “Bu yıl ‘Muhabbet Vakti’ temasıyla gerçekleştirilecek sema törenleri ve onlarca etkinliğin; Mevlana’nın ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, dünya üzerindeki zulümlerin son bulmasını, barış ve kardeşlik ikliminin, Hazreti Mevlana’nın anlayışı ışığında yeniden tesis edilmesini ümit ediyorum. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasını, kardeşlik rüzgârları esmesini ve masum insanları katleden soykırımcıların gereken cezayı almasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da, Hazreti Mevlana’yı anma törenlerinin insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik değerlerini bir kez daha hatırlatması temennisinde bulundu.

“Bu kutlu mirası yaşatma ve sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, günümüz dünyasının zulmün, savaşların, adaletsizliklerin yaşandığı bir dünya olduğuna dikkat çekerek, “Bunlardan kurtulmak için Hazreti Mevlana’nın öğretisine fazlasıyla ihtiyacımız var. Ne yazık ki dünyanın egemen güçlerinin koruması altında hemen yanı başımızda Filistin’de İsrail, Siyonist yaklaşımla büyük bir soykırım uygulamakta. Böyle bir dünyada, tüm insanlığın vicdanını acıtan bu ortamın tekrar adalete, barışa, huzura kavuşması için Mevlana gibi büyük şahsiyetlerin ortaya koymuş olduğu düşünce son derece önemli hale gelmekte. Biz de bu öğretiden yola çıkarak bunu sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz bütün kuruluşlarla beraber Mevlana hazretlerinin yolunda faaliyet gösteren akademisyen ve sanatçı topluluklarıyla el ele bu kutlu mirası yaşatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden ve davetliler katıldı.