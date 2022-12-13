Kocaeli’de, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Fatih Çıtlak’ın postnişin olarak yer aldığı programda Hazreti Mevlana, sema mukabelesi ile anıldı.

Kocaeli’de, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Fatih Çıtlak’ın postnişin olarak yer aldığı programda Hazreti Mevlana, sema mukabelesi ile anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Topluluğu ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da gerçekleştirildi. Yer bulamayan konuklar programı salon merdivenlerine oturarak takip etti.

Program öncesinde konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Mevlana engin insan sevgisi ve hoş görüsüyle hepimize örnek olmuştur. Bu akşam Mevlana’ya en yakın anma programını gerçekleştiriyoruz. Mevlana’yı en doğru şekilde anlamamız için böyle etkinlikler çok değerli" dedi.

Konuşmanın ardından postnişin Fatih Çıtlak’ın anlatımındaki Meali Sema Özel Programına geçildi. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün yaptığı etkinlikte Mevlevi dervişlerinin katılımıyla, semanın aslına uygun icrası olan "sema mukabelesi" gerçekleştirildi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Çıtlak, "Büyükşehir, şu anda programı yapmakla asıl söylemesi gerekeni söylüyor. Kocaeli yıllardır Mesnevi derslerini o kadar güzel yaptı ki, çıtayı çok yükseltti. Kocaeli evvelden beri bu işe önem verdi. Bir önderlik yaptı" diye konuştu. Programın sonunda sahneye gelen Başkan Vekili Çakmak, postnişin Fatih Çıtlak’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.