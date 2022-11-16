62. dakikada rakip sahada topla buluşan McGinn, hızla sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

49. dakikada orta alanda Zeki Çelik’ten aldığı pasla rakip sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Türkiye, Ozan Kabak ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.

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