70. dakikada Cengiz Ünder’in pasıyla ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu’nun çok dar açıdan sert şutu filelerle buluştu. 2-1

67. dakikada Doğukan’ın sol çaprazından ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşu kaleci Koubek kornere çeldi.

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki özel maçta Çekya’yı konuk etti. Karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip, Enes ve Hakan’ın golleriyle 2-1 kazandı.

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