37. dakikada uzun topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı’nın sert şutunda kaleci Gordon ayaklarıyla topu kornere çeldi.

18. dakikada sağ taraftan korner paslaşarak kullanıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden İrfan Can Kahveci, bekletmeden ceza sahasına orta yaparken Ozan Kabak’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Ozan tekrar kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gordon’da kaldı.

6. dakikada topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı ön bölümünden yaptığı şutta kaleci Gordon sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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