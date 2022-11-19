36. dakikada sol çaprazda topla buluşan Mateju’nun kaleye sert şutunu Doğan Alemdar iki hamlede kontrol etti.

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki özel maçta Çekya’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında düdük çalan Cüneyt Çakır, 5. dakikada düdüğünü William Collum’a bırakarak jübilesini yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.