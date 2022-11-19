A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki özel maçta Çekya’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında düdük çalan Cüneyt Çakır, 5. dakikada düdüğünü William Collum’a bırakarak jübilesini yaptı.
A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki özel maçta Çekya’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında düdük çalan Cüneyt Çakır, 5. dakikada düdüğünü William Collum’a bırakarak jübilesini yaptı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Doğukan’ın yerden şutu az farkla auta çıktı.
12. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden kaleye vuruşunu kaleci Pavlenka güçlükle kornere çeldi.
14. dakikada sağ kanatta Eren’in kale önüne yerden ortasında altıpas içerisinde Enes Ünal topa dokunamadı.
16. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
31. dakikada Cengiz’in savunma arkasına pasında topla buluşan Enes’in uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Hakan’ın uzun pasıyla topla buluşan Cengiz’in rakibini çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutu kaleci güçlükle çeldi.
36. dakikada sol çaprazda topla buluşan Mateju’nun kaleye sert şutunu Doğan Alemdar iki hamlede kontrol etti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: William Collum xx, David McGeachie xx, Francis Connor xx
Türkiye: Doğan Alemdar xx, Onur Bulut x, Samet Akaydın x, Çağlar Söyüncü x, Ozan Kabak x, Eren Elmalı x, Salih Özcan x, Hakan Çalhanoğlu xxx, Doğukan Sinik x, Cengiz Ünder xx, Enes Ünal xxx
Yedekler: Altay, Uğurcan, Zeki Çelik, Tayyip Sanuç, Kerem Aktürkoğlu, Emirhan İlkhan, Cenk Tosun, Berkay Özcan, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Deniz Türüç, Cenk Özkaçar, Arda Güler
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Çekya: Pavlenka x, Coufal x, Zima x, Brabec x, Mateju x, Kral x, Souncek x, Zmrhal x, Barak x, Cerny x, Pekhart x
Yedekler: Koubek, Trmal, Stronati, Chalus, Navratil, Chytil, Zmrzly, Schwarz, Plechaty, Rusek
Teknik Direktör: Jaroslav Silhavy
Gol: Enes Ünal (dk. 31) (Türkiye)
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