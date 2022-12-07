Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Crystal Palace ile hazırlık maçında karşılaşırken, iki ekip sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Crystal Palace ile hazırlık maçında karşılaşırken, iki ekip sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçı kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile kamp yaptığı otelin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı mücadeleye; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Gbamin, Arif Boşluk, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11’i ile başladı. Trezeguet’in golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçen bordo-mavililer, 4 dakika sonra kalesinde eşitlik golünü gördü. 23. dakikada savunma arkasına sarkan Umut Bozok, takımını bir kez daha öne geçirirken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İngiltere temsilcisi 63. dakikada Mateta ile eşitliği sağlarken, müsabaka da 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililerde Denswil, Naci Ünüvar, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Bruno Peres, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Taha Altıkardeş, Caner Uzun ve Engin Poyraz ikinci yarı süre alan isimler oldu.