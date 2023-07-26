Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlarının ikinci etabına Erzurum’da devam eden Sivasspor, kamptaki 3’üncü hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Erzurum Yüksel İrtifa Merkezi’nde oynanan mücadeleden Sivasspor 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi hakem Doğu Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını ise Yakup Bulut ve Halil Altun yaptı. Emre Can Furuncu ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Teknik Direktör Servet Çetin maça; Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Konak, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Emrah Başsan, Ahmed Musa, Clinton N’jie 11’iyle başladı.

Yedeklerde ise Ali Şaşal Vural, Baver Kuçkar, Emre Satılmış, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Kader Keita, Özkan Yiğiter, Ziya Erdal, Emirhan Başyiğit, Kaan Onaran, Abdulkadir Parmak, Armin Derlek, Emre Gökay yer aldı.

Kırmızı-beyazlıların gollerini 15. dakikada Clinton N’jie ve 56. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas’ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında Sabail ile 1-1 berabere kalmış ve Sumgayit FK’yı ise 1-0 yenmişti.