Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Deprem felaketi sebebiyle liglere verilen arayı değerlendiren Manisa Futbol Kulübü, İzmir temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaştı. Manisa Mümin Özkasap Stadı’nda oynanan mücadeleyi Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Her iki takım oyuncuları karşılaşma öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

Manisa Futbol Kulübü, etkili oynadığı mücadelede rakibi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.