Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor son hazırlık maçını sezon açılışında Pendikspor ile yaptı. Mücadele Kocaelispor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarısı 2-0 tamamlanan karşılaşmayı Kocaelispor aynı skorla kazandı

Stat: Kocaeli

Hakemler: Enez Kanpara, Arzu Görgün, Cem Özbay

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz (Onur Öztonga dk. 75), Yusuf Abdioğlu (Alihan Kubalas dk. 63), Yalçın Kılınç (Fatih Bektaş dk. 87), Atila Turan, İbrahim Fofana (Emre Nefiz dk.75), Mesutcan Tunalı (Mert Çölgeçen dk. 63), Yusuf Cihat Çelik (Beykan Şimşek dk. 63), Cem Ekinci (Okan Eken dk. 75), Daniel Candeias (Serhat Taşdemir dk. 75), Atabey Çiçek (Christian Kouakou dk. 63)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Bedirhan Yıldız, Onur Atasayar, Yağız Gül, Hazarhan Karaca

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Pendikspor: Burak Öğür, Halil Akbunar (Abdoulay Diaby dk. 65), Gökan Kaya (Erdem Özgenç dk. 71), Emeke Friday Eze (Görkem Bitin dk. 45), Miguel Sequeira, Joher Khadim Rassiol, Josip Vukovic (İbrahim Akdağ dk. 71), Enes Keskin (Aias Osman dk. 45), Berkay Sülüngöz (Murat Akça dk. 71), Rogerrio Conceicao Da Rosario (Erencan Yardımcı dk. 65), Georgios Tzavellas (Welintonsouza Silva dk. 45)

Yedekler: Erdem Canpolat, Hasan Kılıç, Muhammet Enes Erdem, Mehmet Kaan Türkmen

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Atabey Çiçek (dk. 15, dk. 32) (Kocaelispor)