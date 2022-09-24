Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile evinde oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile evinde oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Milli maçlara verilen arada Galatasaray ile İstanbulspor, Nef Stadyumu’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk; Okan Kocuk, Sacha Boey, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Özgür Baran Aksaka, Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Patrick van Aanholt ve Mauro Icardi 11’i ile sahaya çıktı.

İstanbulspor’da da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz; David Jensen, Duhaney, Oğuzhan Berber, Adi Mehremic, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Patrick Ebert, Dijlan Aydın, Kristal Abazaj, Raymond Owusu ve Sindrit Guri’ye 11’de görev verdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golü ile 1-0 öne geçti. İstanbulspor daha sonra 30. dakikada Adi Mehremic’in kaydettiği golle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Sarı-kırmızılılar 64. dakikada Beknaz’a ceza sahası içinde yapılan faul sonrasında penaltı kazandı. 65. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Mauro Icardi ilk golünü kaydetti

Spor Toto Süper Lig’de son oynanan Konyaspor maçında oyuna sonrada dahil olarak ilk kez forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi İstanbulspor müsabakasıyla ilk kez 11’de başladı. Mücadelenin 65. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-kırmızılılardaki ilk golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu, 77. dakikada oyundan çıktı ve yerine Bafetimbi Gomis girdi.

Juan Mata ilk kez forma giydi

Galatasaray’ın yeni transferlerinden İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbulspor maçıyla ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Okan Buruk, Mata’ya 11’de görev verdi. Deneyimli futbolcu, karşılaşmasının 77. dakikasında yerini Sergio Oliveira’ya bıraktı.

Okan Buruk’tan gençlere görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında altyapıdan birçok oyuncuya şans verdi. Buruk, Metehan Baltacı ile Özgür Baran Aksaka’ya 11’de görev verirken, Beknaz Almazbekov, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir, Caner Doğan, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş’ı sonradan oyuna dahil etti.

Mücadeleyi 20 bin 793 seyirci takip etti

Bu sezon Süper Lig’de oynanan karşılaşmalarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, İstanbulspor maçında da yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 20 bin 793 seyirci takip etti. Sarı-kırmızılı taraftar müsabaka boyunca tezahüratlarıyla destek oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor’a konuk olacak. İstanbulspor da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.