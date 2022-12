Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, Salernitana ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, Salernitana ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Fenerbahçe, Alanya Kırbıyık Holding Stadı’nda İtalyan ekibi Salernitana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk 11’inde İrfan Can Eğribayat, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayı-Samuel, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Henrique, King ve Serdar Dursun yer aldı. Salernitana ise sahaya Fiorillo, Daniliuc, Lovato, Fazio, Sambia, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Brandaric, Botheim ve Bonazzoli ile çıktı. Müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe rakibine karşı üstün oynarken, İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışında attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı önce King ile bir gol bulan Fenerbahçe 90. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi fileleri havalandırdı. Fenerbahçe müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.