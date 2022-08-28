Son hazırlık maçına çıkan Entegre Solar Elazığspor, 4 Eylül Pazar günü TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Elazığspor Tesisleri’nde oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında İzzet Topatar ile Ömer Faruk Sezgin’le 2 gol bulan bordo-beyazlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan ES Elazığspor, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

ES Elazığspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Aksaray Gençlikspor’u 2-0 mağlup etti.

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