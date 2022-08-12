Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığ Karakoçan FK, ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 3. Lig ekibi Erbaaspor’a 1-0 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığ Karakoçan FK, ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 3. Lig ekibi Erbaaspor’a 1-0 yenildi.

TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığ Karakoçan FK, ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor’la karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Sahasında oynanan maçta Elazığ Karakoçan FK, her iki yarıda da farklı on birle sahada yer aldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında bir gol bulan Tokat takımı sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Elazığ Karakoçan FK, 14 Ağustos Pazar günü Azerbaycan 2. Lig ekibi Nahçivan’la ikinci hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.