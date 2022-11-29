51. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Tayfur, bekletmeden Muleka’ya verdi. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez soldan bindiren Dele Alli’ye çıkardı. İngiliz futbolcu yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 4-0

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48. dakikada Dele Alli’yle verkaç yaparak soldan ceza sahası içine giren Cenk Tosun, penaltı noktası üzerindeki Kerem Atakan Kesgin’e yerden çıkardı. Bu futbolcu gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-0

46. dakikada Melih’in Muleka’ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2-0

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelerek Muleka’yla verkaç yaptı ve bekletmeden çok sert vurdu, savunmadan Mehmet Yeşil’e de çarpan top filelere gitti. 1-0

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Muleka, sağdan ceza sahasına giren Redmond’a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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