Ali Koç: "Asıl amacımız istikrarlı modelin hazırlanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi"

Ali Koç: "Asıl amacımız istikrarlı modelin hazırlanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi"

Beşiktaş hazırlık maçında Vodafone Park’ta karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

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