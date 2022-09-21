Öte yandan hazırlıklarına devam eden Aksaray Gençlikspor’un önceki gün yaptığı antrenmanı ziyaret eden Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yönetim, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Malatya Arapgirspor’u 1-0 mağlup etti.

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