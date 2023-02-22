Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra spor camiasından depremzedelere destek kampanyalarına bir yenisi Aliağa’dan eklendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bilet gelirleri depremzedelere ulaştırmak amacıyla yardım kampanyası kapsamında iki hazırlık maçı organize etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra spor camiasından depremzedelere destek kampanyalarına bir yenisi Aliağa’dan eklendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bilet gelirleri depremzedelere ulaştırmak amacıyla yardım kampanyası kapsamında iki hazırlık maçı organize etti.

Önceki gün yaptığı açıklamayla Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrum Spor ile oynayacağı hazırlık maçlarının bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını duyuran Aliağa Petkimspor, destek kampanyasının ilk maçında Çağdaş Bodrum Spor ile karşılaştı.

“Acımız Bir, Kalplerimiz Bir” mottosuyla duyurulan hazırlık karşılaşması bugün Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşma öncesi depremde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da deprem bölgesine destek amacıyla düzenlenen karşılaşma için hazır bulundu. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakada Çağdaş Bodrum Spor, Aliağa Petkimspor’u 84-85’lik skorla mağlup etti.

Aliağa Petkimspor, ikinci hazırlık karşılaşmasını 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynayacak. Hazırlık maçlarının bilet gelirleri depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasına aktarılacak.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Turgut Işık xx, Tolga Akkuşoğlu xx, Burak Durmuş xx

Aliağa Petkimspor: Dorukhan Engindeniz x 4, Prewitt xx 10, Simmons xxx 16, Ege Arar xx 6, Nusret Yıldırım xx 10, Phillip Booth xx 12, Yiğit Karalar x, Meriç Kunker xxx 21,Yavuz Gültekin x 2, Ömercan Engin x 3, Gökay Hacıoğlu x

Başantrenör: Burak Gören

Çağdaş Bodrum Spor: Horace Spencer xx 6, Chistoopher Warren xxx 25, Caner Ercan x 2, Yiğitcan Turna x 1, Mehmet Özdoğan xxx 10, Hakan Yapar xxx 17, Fatih Cantitiz x 4, Erkan Veyseoğlu x 3, Yiğit Baran Sarıkaya x 2, Erdem İlter xx 7, Ege Havsa x 2, Saddettin Donat xx 6

Başantrenör: Ender Arslan

1. periyot: 25-19 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 44-40 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 65-61 (Aliağa Petkimspor lehine)