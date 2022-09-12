Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Elazığ Aksaray Gençlikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Yeşil Vartospor’a 3-2 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Elazığ Aksaray Gençlikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Yeşil Vartospor’a 3-2 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor, hazırlık maçında karşılaştığı BAL 1. Grup ekibi Yeşil Vartospor’a 3-2 mağlup oldu. Bingöl Merkez Sentetik Saha’da oynanan maçta her iki ekip de tüm futbolcularını görme fırsatı buldu.

Hazırlık maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Aksaray Gençlikspor Başkanı Özcan Bal, “Hazırlık maçlarında skordan ziyade futbolcularınızın sergilediği performansı görmek önemli. Hocamız Bahattin Ergüven de tüm futbolcularımıza bu maçta şans verdi. Ben oynanan oyundan memnunum. İnşallah yeni sezonda Elazığ’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.