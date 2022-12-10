Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya’da kamp yapan iki ekibin mücadelesinde 8 gol atıldı.

Kayserispor’un maç programı belli oldu

Kayserispor’un maç programı belli oldu

Kayserispor ile Giresunspor, Antalya kampındaki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı maçı Kayserispor kazandı.

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