İmzalanan protokol çerçevesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminde KSBÜ öğrencilerine, personelleri ve birinci derece yakınlarına İngilizce kursu eğitim ücretlerinde indirim uygulanacak.

Protokol KSBÜ adına Genel Sekreter Kutlu Önal tarafından imzalanırken, söz konusu kurs adına Damla Ersoy Şahin tarafından imzalandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Yargı Sınavlara Hazırlık Kursu arasında protokol imzalandı.

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