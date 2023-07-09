Samsun’un Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları 300’den fazla adayın hedeflediği bölümü kazanmasını sağladı.

Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan Spor Akademisi Hazırlık Kursları devam ediyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hedefiyle çalışan adaylar, uzman eğitimciler eşliğinde özel yetenek sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında 4 yılda 192 polis, 14 bekçi, 76 asker ve 26 öğrencinin BESYO’yu kazanması sağlandı.