Karasu’nun Kuyumcullu Mahallesi’nde ikamet eden S.G. isimli şahsın evinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunun bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyonda, 5 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir, otomatik av tüfeği, tabanca ve tabancaya ait 118 fişek ele geçirildi. S.G. gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir şüpheli, satışa hazırladığı uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

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