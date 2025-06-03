Bilecik Belediyesi Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Parti grup sözcülerinin konuşmasıyla başlayan toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karar verildi. Dolu memur kadrosunda derece değişikliği yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak 6 Mayıs 2019 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kaldırılarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca kalan ödeneğinin aktarılması ile Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kurulması, kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere Kültür İşleri Müdürü kadrosunun ihdası ve Kültür İşleri Müdürlüğüne ödenek aktarılması konuları görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı.

Haziran ayı meclis toplantısında ayrıca bir kalkınma ajansı tarafından tarafından yürütülen 2025 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi isimli güdümlü proje görüşüldü. Yapılan görüşmede Bilecik Belediye Başkanlığı’nın proje ortağı olarak yer alması ve Belediyemizi temsile, ilzama ve proje ile ilgili her türlü belgeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na yetki verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.