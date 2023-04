Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 1,6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için sürdürülebilirlik, mesleki eğitim, fuar ve tasarım başlıklarına yoğunlaşacak.

Egeli moda ihracatçıları, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Ege İhracatçı Birliklerinde buluştu. Genel kurulda konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “2022 yılı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebi ile artan enerji fiyatları, küresel ekonomi ve ana ihraç pazarımız Avrupa’daki durgunluk nedeniyle hazır giyim sektörü için zor bir yıl olurken, bu etmenlerin ihracatımıza yansımasını yılın ikinci yarısıyla birlikte yakından hissettik. Tüm olumsuzluklara rağmen yıl sonunda Türkiye geneli ve EHKİB ihracatımızı başarılı olarak değerlendiriyorum. Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2022 yılında yüzde 4,7 artışla 21 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşirken; EHKİB olarak ihracatımız, 2022 yılında yüzde 1 azalışla 1 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında gerçekleştirdikleri ihracat nedeniyle ülkemize ve Birliğimize sağladıkları katkıdan dolayı ödül alan firmalarımızı Yönetim Kurulumuz nezdinde bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Sertbaş, “Katma değerli üretimde de sektör olarak iyi bir konumdayız. Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatı 1,6 dolar seviyesindeyken, sektörümüzün 2022 yılı Türkiye geneli ihraç fiyatı 14,1 dolardır. 2022 yılında EHKİB’nin ihraç fiyatı da 17,9 dolar olarak ortalamanın epey üzerinde gerçekleşti. Tüm konjonktürel zorluklara rağmen EHKİB olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi 1,6 milyar dolar olarak belirledik. İhracat hedefimize ulaşmamızda tasarıma yaptığımız yatırımın büyük payı olduğunu düşünüyorum. EİB Moda Tasarım Yarışmamızın 17’ncisini bu sene ’seed’ temasıyla ve genç tasarımcılardan gelen yoğun ilgiyle organize ediyoruz, final gecesini yılın ikinci yarısında düzenleyeceğiz” diye konuştu.

“Fransa, Almanya, ABD fuarları başarıyla geçti”

Her yıl iki adet fuara milli katılım organizasyonu düzenlediklerini hatırlatan Sertbaş, Fransa Paris’te Premiere Vision Fuarı’nın Manufacturing bölümüne, Almanya Münih’te Munich Fabric Start fuarının The Source bölümüne milli katılım organize ettiklerini açıklayarak, “Münih Fuarı’nın ikinci edisyonuna da 17-18 Temmuz 2023 tarihlerinde katılım sağlamak için çalışmalara başladık. Ticaret Bakanlığımızın ’Uzak Ülkeler Stratejisi Eylem Planı’ çerçevesinde, milli katılım fuarlarımıza bu sene Premiere Vision Manufacturing New York’a ilk kez milli katılım organizasyonu düzenledik. Fuarın Temmuz ayındaki ikinci edisyonuna da katılım için çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde imalatçı/ihracatçı firmalarımız İtalyan firma temsilcileri ile bir araya geldi. İtalyan Alım Heyetimizin tekrarını Eylül ayında organize edeceğiz. Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’na firmalarımızla katılım sağladık, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’yla eş zamanlı olarak 10 farklı Avrupa ülkesinden alıcıların katılımıyla bir Sektörel Alım Heyeti düzenledik. Kasım ayında Hollanda Alım Heyeti de düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirliğe yönelik yeni URGE projeleri gündemde

Hazır giyim sektöründe ISO karbon ayak izi, su ayak izi ve yaşam döngüsü değerlendirmelerine ait sertifikaya sahip şirketlerin oranının düşük olduğunu söyleyen Başkan Sertbaş, yeşil dönüşüm sürecinde tedarikçi şirketlerin sürdürülebilirlik sertifikaları ve standartlarına daha fazla önem vermeye ve dikkat etmeye başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“AYM’nin sınırda karbon ayak izi, ecodesign, recycle ürün kullanımı ve fosil yakıtların azaltılması ile ilgili çalışmaların sonuçlarını ölçmek üzere firmalar özel şirketlerden karbon ayak izini ölçmek için danışmanlık da almaya başladı. Bu noktada EHKİB olarak firmalarımıza UR-GE projemizle destek oluyoruz. Firmalarımızı baştan sona Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu olmaları konusunda bire bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu çerçevede 2019 yılında başlattığımız UR-GE projemiz, Nisan ayının ilk günlerinde proje katılımcısı firma temsilcileri ile birlikte, sürdürülebilirlik konusunda dünyada öncü ülkelerden biri olan İsveç’te düzenlenen inceleme heyeti ile sonlandırıyoruz. İlerleyen günlerde firmalarımıza yönelik sürdürülebilir ürün ayak izi ve sürdürülebilir pazarlama yeni UR-GE projeleri organize edilmesi planlanmaktadır.”

“Hazır giyim sektörü gençlerin arkasında”

Sertbaş, "Yurt dışı organizasyonlarda hazır giyim sektörünün uluslararası platformda tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla başlatılan AHA Projesi’nin tanıtımına devam edeceğiz. Malumunuz olduğu üzere, sektörde kalifiye iş gücünün artırılması çok önemli bir konu. Bu çerçevede 2019 yılında hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının ileriki yıllarda nitelikli tekstil mühendisi ihtiyacına cevap vermek amacıyla lise öğrencisi gençlere tekstil mühendisliğini tanıtmak üzere ’Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi’ isimli projeyi hayata geçirdik. Bu proje ile birlikte tekstil mühendisliği fakültelerinde yüzde 40 olan doluluk oranı yüzde 90’lara çıktı ve bölümün taban puanları yükseldi. Ayrıca bu proje ile bağlantılı olarak meslek liselerine yönelik ’Mesleğim Geleceğim’ projesini de başlattık. İzmir genelinde 10 meslek lisesini, gönüllü üye firmalarımızla eşleştirerek bu liselere malzeme, kumaş, okuldaki çeşitli makineler için bakım onarım desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

77 firma ihracatın yıldızı oldu, 1,1 milyar dolar ihracata imza attı

Her yıl 2 milyon dolar ve üstü ihracat yapan üyeleri için İhracatın Yıldızları Ödül Töreni düzenleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2022 yılının ihracat yıldızları için 24 Şubat 2023 tarihinde planladığı ödül törenini Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal etmişti. EHKİB Yönetim Kurulu, ödül almaya hak kazanan 77 firmanın büyük bölümüne ödüllerini firmalarında ziyaret ederek verirken, ödüllerin kalan kısmı Genel Kurulda takdim edildi. Ödül almaya hak kazanan 77 firma EHKİB’in 2022 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracatın 1 milyar 110 milyon dolarlık performansla, toplam ihracatın yüzde 75’ine imza attılar.