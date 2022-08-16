Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın dünyanın en iyi yöneticileri ve başarılı projelerinin ödüllendirildiği “The Stevie Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards) programında Yılın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi seçildi ve Altın Stevie Ödülünün sahibi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın dünyanın en iyi yöneticileri ve başarılı projelerinin ödüllendirildiği “The Stevie Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards) programında Yılın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi seçildi ve Altın Stevie Ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en başarılı şirketlerini ve üst yöneticilerini ödüllendiren Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2022’nin sahipleri belli oldu. Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2022, ‘Yılın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi -IT Executive of the Year’ kategorisinde Altın ödülün sahibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın oldu.

Globalde iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen The Stevie Awards’a bu yıl 67 ülkeden 3 bin 800 başvuru yapıldı. Stevie Ödülleri’nin kazananları, dünya genelinde yüzden fazla bağımsız jüri üyesi ve 80 binden fazla oy ile belirlendi. Yapılan değerlendirmede Dr. Cebrail Taşkın’ın, gerçekleştirdiği başarılı projeler, inşa ettiği kültür, çalışan ve paydaş odaklı yönetim şekli, insan kaynağına yaptığı yatırımlar ile kısa süre içinde oluşturduğu yüksek performanslı organizasyon, kurduğu dönüşüm liderleri programı ile etkin dönüşüm yönetimi, kurum içi inovasyonu sağlamak üzere devreye aldığı Garaj inisiyatifi ve Bilgi Teknolojileri sektörüne yaptığı liderlik, ödülü getiren önemli noktalar oldu.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri-Yılın IT Üst Yöneticisi kategorisinde, en yüksek puanı alarak Altın ödülün sahibi olan Dr. Cebrail Taşkın, bir ilki başararak bu kategoride Altın ödülü alan ilk Türk Yönetici oldu.

Taşkın, aldığı ödülden dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde göreve başladığım 2021 yılı Mayıs ayından itibaren büyük bir motivasyonla kısa zamanda yakaladığımız başarılı performansın Stevie Ödülleri’nde altın ödülle taçlandırılmasından büyük onur duyuyoruz. Nureddin Nebati Bakanımızın desteği ile Kurumumuzda geçen yıl hayata geçirdiğimiz “Dijital ve Kültürel Dönüşüm” çalışmaları kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerlerini belirleyerek çıktığımız bu yolda, ilk önce 10 yıllık IT strateji planımızı hazırladık, daha sonra İş birimlerimizin taleplerini etkin ve verimli karşılamak üzere İş İlişkileri Yöneticileri (Business Relationship Manager) atamaları gerçekleştirdik. Bakanlığımız ağ altyapılarını yeniledik, Bakanlık bünyesindeki verileri merkezi bir yerde toplayarak ‘büyük veri’ projeleri yapmaya başladık. Siber Güvenlik ve Ağ Operasyon Merkezini kurduk ve tüm operasyonlarımızı bu merkez üzerinden yönetmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye yazılımlarının açık kaynak kodlu olarak yenilendiğini aktaran Taşkın, “Hazine ve Maliye yazılımlarını açık kaynak kodlu yazılımlarla yenilemeye başladık. Bir milyon İstihdam projemizde büyük mesafe katettik; işveren portalini devreye aldık, aday değerlendirme sistemi ve online işe yerleştirme programlarını başlattık ve projemiz ile ‘En iyi Proje Ödülü’nü aldık. Dijital dönüşümü etkili ve verimli yürütmek üzere Transformasyon Ofisini kurduk, Dönüşüm Liderliği programını başlattık. Teknoloji odaklı yenilikçi projeleri başlatacak ve teknoloji alanında yeni fikirleri destekleyecek BTGM Garaj oluşumunu başlattık” diye konuştu.

Great Place to Work Enstitüsü ödülü ile Harika İşyeri Sertifikası alan ilk Kamu Kurum olduklarını belirten Taşkın, “Teknoloji Kürsüsü, Salı Sohbetleri, Açık Kapı gibi uygulamalarımızla çalışanlarımızın sosyal becerilerini artırırken, etkin bilgi paylaşımı yoluyla da ekibimizin sinerjisini her geçen gün yükseltiyoruz. Bu çabalarımız Great Place to Work Enstitüsü tarafından takdirle karşılandı ve Harika İşyeri Sertifikası alan ilk Kamu Kurumu olduk. Çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak üzere mutluluktan sorumlu üst yönetici (Chief Happiness Officer) görevlendirmesi yaptık. Proje yönetim ofisi ile uluslararası standartlarda proje yönetimi yaptık. İç müşteri memnuniyet anketleri ile müşteri memnuniyetini ölçtük, hizmet kalitemizde ve müşteri memnuniyetinde ciddi iyileşmeler sağladık” açıklamasında bulundu.

Ödülün motivasyonlarını arttırdığına dikkati çeken Taşkın, “Altın Stevie Ödülü Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzü Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu haline dönüştürme motivasyonumuzu bir kat daha artırdı. Öncü projelerimizle sektörümüze liderlik etme çabalarımızı aynı inançla sürdüreceğiz. Bu hedefe ulaşmak için özveriyle çalışan değerli ekibimi yürekten kutluyorum” dedi.

Ödül töreni ise 15 Ekim tarihinde Londra InterContinental otelde gerçekleşecek.