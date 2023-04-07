Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin yarın Denizli’de gerçekleştireceği ziyaret ve programların detayı belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 8 Nisan Cumartesi günü bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli’ye gelecek. Saat 15.30’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Denizli İş Dünyası Temsilcileri toplantısı ile kentteki programına başlayacak olan Bakan Nebati, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. İftarda iş dünyası temsilcileriyle buluşacak olan Nebati, programını tamamlayarak Denizli’den ayrılacak.