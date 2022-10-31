Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz, böylece kredilerin de tüketimden ziyade üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz. 2022 yılında, selektif kredi anlayışıyla, Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi’nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz, böylece kredilerin de tüketimden ziyade üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz. 2022 yılında, selektif kredi anlayışıyla, Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi’nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Finansın Geleceği Zirvesi’ programına katıldı. Bakan Nebati programda yaptığı konuşmada kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının finansal istikrara katkısı, selektif kredi politikası, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularında açıklamalarda bulundu.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Son 20 yıllık süreçte finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki adımlar, ülkemizin gerek yasal altyapı gerek denetim ve gözetim çerçevesiyle dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladı. Hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar ve attığımız proaktif adımlarla güçlenen finansal sektörümüz, son yıllarda dünyada yaşanan zorlu süreçlerde ekonomimizin en önemli direnç unsurlarından birisi olarak ön plana çıktı" dedi.

"Döviz kurlarındaki oynaklık KKM uygulamaya girince dengelenmiştir"

Finansal mimari ve altyapının geliştirilmesi için ilgili olan tüm kurumlar ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Nebati, ‘’Bu kapsamda atacağımız yeni adımları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yeni adımlarımız da Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi finansal istikrara katkı sağlayacaktır. Hepinizin bildiği gibi KKM uygulamaya girmeden önce döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklık, uygulama sonrasında dengelenmiştir. Ayrıca, önümüzdeki dönemde ülkemizde girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını teminen yeni finansal iş modelleri de geliştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

‘’Dört dijital bankanın kuruluşu için BDDK tarafından onay verilmiştir’’

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanında yapılan çalışmalardan bahseden Nebati, ‘’Dijital Bankacılık lisanslamalarına başladık. Şu ana kadar üç tanesi katılım bankası olmak üzere toplamda dört dijital bankanın kuruluşu için BDDK tarafından onay verilmiştir. Dijitalleşmenin yanı sıra çağımızın bir diğer önemli trendi olan yeşil dönüşüm alanında da finansal sektörümüzün etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerekli adımları atıyoruz. Nitekim, BDDK tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Bankacılık Strateji Belgesi” geçtiğimiz yıl yayımlandı’’ diye konuştu.

"TROY kullanım yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz"

Yerli ödeme sistemi TROY ile ilgili de konuşan Nebati, ‘’Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan “TROY”un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz. Bankacılık ve banka dışı finans sektörüne ilişkin adımların yanı sıra sermaye piyasaları, katılım finans ve fintek alanlarında hayata geçireceğimiz reform ve politika adımları ile finansal sektörün bir bütün olarak sağlıklı şekilde gelişmesini hedefliyoruz’’ dedi.

"Selektif kredi politikasıyla kredilerin de tüketimden ziyade üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz"

Selektif kredi politikasının istikrarlı bir şekilde uygulandığını söyleyen Bakan Nebati, ‘’Uyguladığımız politikalar neticesinde, ekonomimiz son sekiz çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürürken vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya da devam ediyor. Ekonomimizin daha fazla katma değerli üretim potansiyeline ulaşabilmesi amacıyla Türkiye Ekonomi Modelimizin sac ayaklarından biri olan selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz. Böylece, reel sektörün finansmana kesintisiz erişimini sağlarken kredilerin de tüketimden ziyade üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz. 21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi yıl sonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 6,9 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın yaklaşık yüzde 83’lük kısmının reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanıyor olması oldukça önemlidir. Ticari kredilerde ihracat, işletme ve yatırım kredilerindeki artışlar ile imalat sanayine kullandırılan kredilerin payının yüksek seyretmesi de son derece olumlu bir göstergedir. Bunlara ek olarak, KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının üç katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli buluyoruz.

2022 yılında, selektif kredi anlayışıyla, Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi’nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız’’ şeklinde konuştu.