Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hakkari kent merkezinde esnafı ziyaret ederek yolda geçenlerle bir süre sohbet etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hakkari kent merkezinde esnafı ziyaret ederek yolda geçenlerle bir süre sohbet etti.

‘İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak amacıyla Hakkari’ye gelen Bakan Yardımcısı Gürcan, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti MDK üyesi, Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, kanaat önderleri Timur Yoldaş ve Hasan Öztunç ile birlikte esnafı ziyaret etti.

İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden Bakan Yardımcısı Gürcan, yolda geçen vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra AK Parti’ye geçen Gürcan; burada il, ilçe ve belde başkanları ile bir araya gelerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenecek olan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak olan Bakan Yardımcısı Gürcan, daha sonra Hakkari’den ayrılacak.