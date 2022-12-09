Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Yaklaşık 4.5 milyon ton buğdayı depolarımıza koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte özellikle buğdayla ilgili ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını, ekmek fiyatlarında da herhangi bir artışı öngörmüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Yaklaşık 4.5 milyon ton buğdayı depolarımıza koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte özellikle buğdayla ilgili ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını, ekmek fiyatlarında da herhangi bir artışı öngörmüyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi’nce İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlenen “Ekonomi Buluşmaları” toplantısının sonuncusu Üsküdar’da yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, dünyanın son 3 yıldır ciddi bir pandemi sürecinden geçtiğini, pandemi sürecinde dünyada kapanmaların yaşanması, lojistik zincirinin kırılması gibi durumların ekonomide bazı sıkıntılara yol açtığını belirterek, özellikle pandeminin ardından gerçekleşen Ukrayna-Rusya savaşıyla enerji fiyatlarında da çok ciddi artışlar olduğunu, bunların hem dünyada hem de Türkiye’de ciddi etkiler gösterdiğini belirtti. Gürcan, “Dünyadaki pandemi süreci ekonomide zaman zaman çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi. İki yıl boyunca yaşamış olduğumuz pandemi sürecinin ardından dünya ekonomisinde küresel ekonomide ciddi bir enflasyonist baskı, lojistikte kesintiler, yine tedarik zincirindeki kırılmaları hep beraber yaşadık. Özellikle doğalgaz fiyatlarındaki artış Ukrayna- Rusya savaşından da etkilenerek geçtiğimiz yılın çok çok üzerinde bir seyirde devam ediyor. Şu anda yaklaşık bin metreküp doğalgaz fiyatları Avrupa’da bin 656 eurolar civarında, 2022 ortalamasının üzerinde. Ukrayna-Rusya savaşında akabinde özellikle yükselen petrol fiyatlarında da son dönemde bir miktar gevşemeyi yaşıyoruz. İnşallah bu düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarındaki düşüşün de pompa fiyatlarına yansıyacağını görüyoruz” dedi.

"4.5 milyon ton buğdayı depolarımıza koyduğumuzu ifade etmek istiyorum"

Bakan Yardımcısı Gürcan, "Küresel ekonomide özellikle gıda fiyatlarında da çok ciddi çıkışlar yaşandı. Hem pandemi sonrasındaki daralma hem de Ukrayna-Rusya savaşındaki tahıl koridoru kurulmadan önceki süreçte özellikle buğday fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı. Cumhurbaşkanımızın gayretleri ve katkılarıyla özellikle kurulan tahıl koridoru sayesinde dünyadaki tahıl fiyatlarında düşüşleri hep beraber gördük. Türkiye’de de buğdayla ilgili özellikle bir sıkıntı yaşanmayacağını, bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çok ciddi oranda buğday tedariki yaptığını, iç piyasadan çok ciddi miktarda buğday aldığını, yaklaşık 4.5 milyon ton buğdayı depolarımıza koyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

“Ekmek fiyatlarında herhangi bir artışı öngörmüyoruz”

Açıklamalarına devam eden Gürcan, “Önümüzdeki süreçte özellikle buğdayla ilgili ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını, ekmek fiyatlarında da herhangi bir artışı öngörmüyoruz. Çünkü almış olduğumuz buğdayı regülasyonlu olarak un fabrikalarına veriyor ve fırıncımıza düşük fiyattan ürün tedariğini sağlamaya devam ediyoruz. Bu önümüzdeki süreçte de bunu devam ettireceğiz. Özellikle anlaşmalı un fabrikalarına düşük fiyattan buğday satışına devam edeceğiz” dedi.

Üsküdar Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen istişare toplantısına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar ilçe temsilcileri ile iş adamları, iş kadınları ve sanayiciler katıldı.