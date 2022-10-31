Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hazine arazisinde odun kesen yabancı uyruklu bir kişiye, ormanlık alandan koparak yuvarlanan kaya parçası çarptı. Vücudunda kırıklar tespit edilen adam hastanede tedavi altına alındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hazine arazisinde odun kesen yabancı uyruklu bir kişiye, ormanlık alandan koparak yuvarlanan kaya parçası çarptı. Vücudunda kırıklar tespit edilen adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gazipaşa’ya bağlı Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Ilıca Mahallesi’ne getirilen yabancı uyruklu 2 işçi, hazine arazisinde odun kesmeye başladı. Ormanlık alanda çalıştığı sırada yukarıdan koparak yuvarlanan kaya parçası, 56 yaşındaki Abdurrahman D.’ye çarptı. Aldığı darbe ile yere yığılan Abdurrahman D.’nin bacağında kırık oluştu. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sedye ile yola çıkarıldıktan sonra sağlım ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.