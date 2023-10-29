Türkiye genelinde birçok ilin yanı sıra Konya’da da yaşanan konut krizine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazine arazilerinin imara açılması uygulaması ile çözüm bulunacak. Uzmanlar, uygulama sonrası maliyetlerin büyük oranda düşeceğinin altını çizdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da artan konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için farklı adımlar atılıyor. Konut arzını artıracak yeni adımın ise önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için yasada hazine arazilerinin de yer alacağını ve vatandaşların konut sorununun çözüleceğini belirtmişti. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, hazine arazilerinin halka satışa açılması ile maliyetlerde en az yüzde 35 ile yüzde 40’a varan düşüş öngördüklerinin altını çizdi.

"İmar dışı olan hazine arazilerinin imara açılma çalışmaları başlatılmış durumda"

Pandemi ve büyük depremler sonrası vatandaşların çok katlı binalardan uzaklaşıp bahçeli evlere yöneldiğini ifade eden Altınay, “Konya’mızda pandemiden sonra vatandaşlarımız çok katlı binalardan uzaklaşıp tek katlı ve iki katlı binalarda bahçeli evlerde ikamet etme için çok yoğun talepler oluştu. Tabii depremden sonra da vatandaşlarımızın tedirginliğiyle birlikte yüksek katlı binalardan kaçış, bahçeli evlere çok rağbeti arttırdı. Konya’mızda bahçeli evlere talep şu anda oldukça fazla. Vatandaşlar hem bireysel olarak kullandıkları için hem de deprem yönetmeliğine uygun tek katlı ve iki katlı evleri tercih etmek üzere talep var. Tabii bu taleplere karşılık da belediyelerimizin hem de hükümetimizin almış olduğu şu anda yeni bir karar var. Çevre Şehircilik Bakanımızın da yapmış olduğu son açıklama neticesinde imar dışı olan hazine arazilerinin imara açılma çalışmaları başlatılmış durumda” dedi.

“Arsaya yönelim şu anda talep olarak hayli fazla”

İmara açılacak arazilerle talebin karşılanmasının yanı sıra fiyatların da aşağı yönlü olacağına dikkat çeken Altınay, “Yeni açılacak imara açılacak hazine arazileriyle birlikte hem arsa fiyatlarının düşeceği bina maliyetlerinin yarıya yakın bir şekilde maliyetlerin azalacağı kanaatindeyiz. Çünkü arsaya bağlamış olduğumuz rakamlar bina maliyeti kadar para bağlıyoruz. Eğer ki imara açılan arazilerin çoğalmasıyla birlikte arz talep dengesinin de sağlandığı takdirde biz fiyatların otomatik olarak aşağıya doğru hızlı bir şekilde çekilecektir. Arsaya yönelim şu anda Konya’mızda talep olarak hayli fazla. Fakat imarlı arsa bulamadığı için vatandaşlar, fiyatların da yükselmesine sebep oluyor. İnşallah imara açılacak arazilerle birlikte hem talebin karşılanmasında hem de fiyatların daha da aşağı çekileceği kanaatindeyiz. Çevre Şehircilik Bakanımızın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda en kısa süre içerisinde meclise kanun gelecek. Hazine arazilerinin biran önce imar uygulaması yapılarak halkın satışına arz edileceği beyan edildi. Olumlu bir gelişme. Arsa payları bir binanın maliyeti kadar kat karşılığı verildiğinde düşünürsek en az yüzde 35 ile yüzde 40’a varan maliyetlerde düşüş olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.