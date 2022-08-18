Kocaelispor, 22 yaşındaki futbolcu Hazarhan Karaca’yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kocaelispor, 22 yaşındaki futbolcu Hazarhan Karaca’yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Hande Baladın, oyun karakteri oldu Hande Baladın, oyun karakteri oldu

Kocaelispor, Şile Yıldızspor’dan Hazarhan Karaca’yı renklerine bağladı. Her iki kanatta da oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkıp, 3 gole katkı sağladı. Karaca’nın yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyeceği, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öğrenildi.