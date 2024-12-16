Elazığ’daki Hazarbaba Dağının zirvesine tırmanan sporcular yön bulma ve çadır kurma gibi temel dağcılık konularında pratik yaptı.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü, Hazarbaba Dağında kış zirve tırmanışı eğitimi düzenledi. Toplam 21 katılımcı, 2 bin 347 metre yüksekliğindeki zirveye başarıyla ulaştı. Eğitim sırasında sporcular, kış koşullarında zirveye tırmanış teknikleri, yürüyüş disiplini, ekipman kullanımı, yön bulma, geri dönüş stratejileri ve zirvede çadır kurma konularında bilgilendirildi. Zirveye ulaşan katılımcılar, burada yaklaşık 40 dakika kalarak eğitimlerini tamamladı. Faaliyet boyunca 6 kilometrelik yürüyüş mesafesi kat edilerek 550 metre irtifa kazanımı sağlanırken, tırmanışa katılan 21 sporcu da başarıyla zirveye ulaştı ve eğitim programını eksiksiz tamamladı.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü adına açıklamalarda bulunan Murat Bahçeci, bu tür etkinliklerle hem deneyimli sporcuların becerilerini geliştirmelerine hem de dağcılık sporuna başlamak isteyenlere destek olmayı sürdürdüklerini kaydetti.