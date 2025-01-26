Elazığ’da karla kaplı Hazarbaba Dağı’nda öğrencilerin katılımıyla trekking etkinliği düzenlendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte Hazarbaba Dağı’nda trekking etkinliği düzenledi. Doğa tutkunlarını bir araya getiren bu organizasyon, karla kaplı ormanlık alanlar ve eşsiz manzaralar eşliğinde katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinliğe 30 kişilik bir öğrenci grubu katılarak hem doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşadı hem de fiziksel aktivitenin keyfini çıkardı. Katılımcılar, Hazarbaba Dağı’nın temiz havasında yürüyüş yaparak doğanın kış mevsimindeki güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gençlerimizin spor yoluyla doğayla buluşmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hazarbaba Dağı’nın eşsiz kış manzarası eşliğinde yapılan bu yürüyüş, hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmekte hem de doğa sevgisini aşılamaktadır. İl müdürlüğü olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye ve gençlerimizi spora teşvik etmeye devam edeceğiz” denildi.