Eskişehir’de, her sene düzenlenen besleme etkinliği, bu yıl da duyarlı hayvanseverlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Hayvanseverler, açlık çeken sahipsiz hayvanlar için yem bırakıp barınak temizliği yaptı.

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği’nin (HACİKO) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Eskişehir Kamp Topluluğu (ESESKAMP) destek verdi. Gönüllüler, mama ve kasaplardan atık topladı, toplananlar yemler Mamuca göletine taşındı. 50’den fazla gönüllünün katıldığı etkinlikte konuşan HACİKO Eskişehir Temsilcisi Yaren Ünlü Eskişehir’de, bir duyarlılık oluşturmak için ESESKAMP ile bir araya geldiklerini hatırlatan Ünlü, "Doğadaki canlıların yaşam haklarına dikkat çekmek için basın açıklaması yaparak kitlelere mesaj veriyoruz. Bir kez daha bugün Mamuca Göleti’nde bir araya geldik. Çevre dostu olarak çok sayıda hayvansever, ESESKAMP’ın desteğiyle bir araya geldik. Bizim amcacımız doğadaki tüm canlıların, hayvanların yaşam haklarına dikkat çekmek, onların da bizler gibi yaşam haklarının olduğuna dikkat çekmektir. Bizim amacımız bütün hayvanları korumak. Bütün hayvanlara yem sağlamak, yiyecek sağlamak değildir. Ancak biz, toplumsal bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bir toplumsal bilinç oluşturmak istiyoruz. Bu vesileyle bir araya geldik. Mesajımız kamuoyunadır, nettir. Doğadaki canlılar bize emanettir. Bizim onları korumamız, yaşam haklarına dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.