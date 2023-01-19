Bursa’nın İnegöl ilçesinde av tüfeği ile bir köpeği öldürüp diğerinin yaralanmasına neden olan şahsa hayvanseverler tepki gösterdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde av tüfeği ile bir köpeği öldürüp diğerinin yaralanmasına neden olan şahsa hayvanseverler tepki gösterdi.

İnegöl ilçesinde Atatürk anıtı önünde toplanan yaklaşık 50 kişi saldırgana tepki gösterdi. Hayvanseverler adına konuşan Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, "Bu sabah uyandığımda hangi kötü haber ile karşılaşacağımızı düşünüyordum. Dün haberlerde ve basından gördüğümüz ateşli silah ile köpeklere saldıran kişinin videosunun etkisinden çıkabilmiş değiliz. Maalesef Türkiye’nin gündemini hayvanlara yönelik şiddet ve öldürme haberleri dolduruyor. Kimseden alamadıkları cesareti masum sokak hayvanlarından çıkarmaya çalışan kişi ve zihniyetleri kınıyoruz. Yaşanılan bu üzücü olay çok vahimdir. Çünkü biliyoruz ki kötü zihniyetler ancak masum hayvanlara zarar verebilir ve tekrar biliyoruz ki bu kötü zihniyetler daha büyük kötülükler yapmadan önce ilk denemelerini hayvanlar üzerinde yaparlar. Bu son olsun." diye konuştu. Erkan, "Videoda da görüldüğü üzere kişi ateşli silah ile 2 masum canı vurmuştur. Bu kişinin ve kullandığı silahın ruhsatlı olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz. Orada yaşayan ve sokakta olan kişilerin can güvenliği de hiçe sayılmıştır. İki köpeğin canına kast edilmiştir. Videodaki ilk beyaz köpek maalesef bulunamadı, ikinci siyah köpek ise İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezi tarafından tedaviye alındı. Bugün Barınak Müdürümüz tarafından durumunun iyiye gittiği yönde haberimizi aldık. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasını başka hayvan ve insanlara zarar vermemesi için en ağır şekilde cezalandırılmasını yargıdan talep ediyoruz. Biz Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Çalışma Grubu olarak olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.