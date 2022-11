Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medyada hayvanların uyutulup poşetlere doldurulduğu iddialarını gören hayvan severler ilgili merkeze giderek iddiaların doğruyu yansıtmadığını yerinde gördü.

Sosyal medya platformlarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak köpeklerinin uyutulup, poşetlere koyulduğu ile ilgili bir video yayınlandı. Bunun üzerine Kocaeli’de faaliyet gösteren Kocaeli Can Dostları Derneği, Pati Körfez Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ve Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Pelitli Mahallesi’nde bulunan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne gitti. Burada bütün alanları gezen hayvanseverler, yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer tarafından hayvanlara nasıl muamele edildiği ve merkezde yürütülen çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Hayvanseverlere Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner’de eşlik etti. Ziyaretin ardından sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

“Biz bütün alanları gezdik, öyle bir durum yok”

Rehabilitasyon merkezine geldiklerinde sosyal medyada yayınlanan iddiaların asılsız olduğunu gördüklerini söyleyen Kocaeli Can Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Türkan Dobra, “Sosyal medyada bir görüntü yayınlandı. Olaylar ilk önce Mamak ve Konya’da başladı. Konya’daki olay bizi zaten çok derinden üzdü, yaraladı. Onun tarifi bile mümkün değil. Onun ardından Gebze’de rehabilitasyon merkezinde poşetler içerisinde çocuklarımızın uyutulduğunu, poşetlerle atıldığını belirten bir video geldi. Sonra biz de bugün rehabilitasyon merkezine geldik, incelemelerimizi yaptık. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını, bu görüntülerin 8 ay önce sokakta trafik kazası geçirmiş, ölmüş canlarımızın görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Biz hayvanseverler kendi rahatımızdan feragat edip bir sürü canı kurtarmaya çalışıyoruz. Onlara o kadar çok emek veriyoruz ki rehabilitasyon merkezi olmayan bir sürü ilçe var ve biz bu hayvanların kliniklerini ödüyoruz. Bir sürü yükün altındayız. Konya’da kürekle kafasına vurulan can kim bilir kimin yardım ettiği, kimin emek verdiği bir candı. Biz onca emek veriyoruz ama bir şahıs geliyor, kafasına kürekle vura vura öldürüyor. Biz buna karşıyız. Gebze’de öyle bir durum söz konusu bile değil. Biz bütün alanları gezdik. Bütün bölümlere baktık, veterinerin odasına bile girdik, öyle bir durum yok” dedi.

“Çalışma ekibi, veteriner ekibi ellerinden geleni yapıyorlar”

Pati Körfez Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Kurucusu Gülşah Solmaz ise “Aracın sokakta ölü hayvanları toplarken bir fotoğrafı da geldi. Bu iddianın yalan olduğu orda da anlaşıldı. Poşetin içerisindeki hayvanların tamamen sokakta ölmüş olan canlardan ibaret olduğu ortaya çıktı. Onların orada bekletilmesi hoş bir görüntü değil. Bunu biz de onaylamıyoruz. Gerekli işlemin yapılması, gömülmesi geç olmuş olabilir. Bundan sonrasında daha dikkatli olunacağını düşünüyoruz. Burası bir barınak değil, bir rehabilitasyon merkezi. Gördüğüm kadarıyla çalışma ekibi, veteriner ekibi ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu gördüm. Devamını dilerim ve gönüllülerle birlikte çalışmalarını isterim. Bu konuda çok ısrarcıyım” diye konuştu.

“Ötenazi yapıldığı yalanları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır”

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Zahit Sarı da “Sosyal medyada dönen bazı görüntüler var. Görüntüler buraya ait ama söylendiği gibi iğneyle uyutulma veya bir şekilde hayvanların ötenazi yapıldığı yalanları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Görüntüler 8. ay dolaylarında kafesleri tamir eden bir işçi tarafından çekilip bir hayvansever arkadaşına atılması sonrasında ortaya çıkmıştır. Gebze’nin 40 tane mahallesi var. Bu mahallelerden muhtelif ve her türlü sebepten ölmüş hayvanları gün içerisinde rehabilitasyon merkezine getiririz. Rehabilitasyon merkezinde de akşam hepsini Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki arkadaşlara veririz, bertarafı ve gömülmesi için o arkadaşlar da buradaki ölü hayvanları halk sağlığı ve bulaş riskini engellemek adına bertaraf ederler. O görüntülerde ölmüş olan hayvanların, üzerindeki sineklerden de yeni olmadığı gözükmekte. Şu an Türkiye’de sokak köpekleri ile ilgili ciddi bir kargaşa ortamı var. Bundan beslenen insanlar tarafından bu görüntüler argüman olarak kullanılıp, rehabilitasyon merkezlerinde hayvanlar iğneyle, ötenaziyle uyutuluyor, sokak hayvanlarının popülasyonunu azaltmak için bu metot seçiliyor tarzında söylemlerden dolayı kendilerine malzeme olarak kullandılar. Kocaeli’nin her yerinden hayvan sever arkadaşlar da rehabilitasyon merkezini gezdiler, gördüler. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı kanısına onlar da vardılar” şeklinde konuştu.

“Hayvanlar, trafik kazası ve benzeri olaylar sonucu ölmüştür”

Gebze Belediyesi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada, “Ölü sokak hayvanlarını çöp poşetlerinde bulunduğu video gerçeği yansıtmamaktadır. Çöp poşetlerinde bulunan hayvanlar, trafik kazası ve benzeri olaylar sonucu ölmüştür. Personelimiz ise defin işlemleri için toplamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kanunlarla belirlediği hususlarda gerçekleşen ölmüş hayvanların toplama ve defin işlemleri; halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleşmektedir. Bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin sahibi Gebze Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızı can dostlarımızı ziyaret etmeleri veya isterlerse sahiplenmeleri için merkezimize her zaman bekliyoruz. Bu iftiraları atan ve atacak olanlara yönelik yasal hakkımızı saklı tutuyor ve gerektiği takdirde yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna arz ediyoruz” ifadelerine yer verdi.