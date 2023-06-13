Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen piknikte hayvanseverler bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokaktaki can dostlarımızın bakımlarını, tedavilerini sürdürürken hayvanseverleri de buluşturmaya devam ediyor.

2009 yılından bu yana yaklaşık 13 bin sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, yaklaşık 20 bin hayvanın da kısırlaştırılmasını sağladı. Sokak hayvanlarına geçici bakımevi görevi üstlenen, tüm bakım ve tedavilerinin yapıldığı merkezde ayrıca çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirirken hayvanseverleri de bir araya getiriyor.

Bu çerçevede Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile düzenlenen piknikte Eskişehir Besleme Grubu, Karabayır Besleme Grubu, Organize Patiler, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, MANCAHANE, Doğayı Hayvanları Koruma Derneği, Çevre Derneği, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve hayvanlarla ilgili çalışmalar yapan gönüllüler bir araya geldi. Tepebaşı merkezindeki gönüllülerin yanı sıra Çifteler, Çukurhisar, Muttalip, Sultandere, Kütahya gibi bölgelerde çalışmalar yürüten gönüllüler de katılarak geleceğe yönelik neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca etkinlikte Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu tarafından geçici bakımevinde bulunan kedi ve köpeklerin fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan hayvanseverler ise düzenlenen etkinlikten dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne ve Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu’na teşekkürlerini iletti.