Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hayvanseverlerden gelen talebe hızlı bir şekilde yanıt vererek duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hafta sonu temasları sırasında Selda Çimen ve Halime Albayrak isimli hayvanseverler, sokakta besledikleri kediler için mama ve kedi evi talebinde bulundu. Başkan Çavuşoğlu, bu isteği geri çevirmedi ve ekiplere talimat vererek gereken desteği sağladı.

Kısa süre içinde Selda Çimen ve Halime Albayrak’a ulaştırılan kedi evleri ve mamalar, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde daha iyi şartlarda yaşamaları için teslim edildi. Desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiren Selda Çimen, Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür ederken, Halime Albayrak ise, “Başkanımızın bu duyarlı yaklaşımı bizi çok mutlu etti. Sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar örnek teşkil ediyor. Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi’ni zaman zaman ziyaret ediyor, sokakta ihtiyaç sahibi can dostlarımızın tedavisi için gerekli hizmetleri de alıyorum. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Onlar bizim sessiz can dostlarımız”

Başkan Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlar bizim sessiz can dostlarımız. Onların yaşam haklarına saygı duymak ve refahlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu. Hayvansever vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.